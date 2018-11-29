Забудьте о тёплых декабрях. В Гидрометцентре рассказали о погоде на месяц

По словам Вильфанда, наиболее суровым декабрь будет на азиатской территории страны.

Предстоящий декабрь будет заметно морознее, чем в предыдущие три года, но на большей части европейской части России погода ожидается около нормы, а в Северо-Западном федеральном округе — выше. Об этом Лайфу рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Тут нет никаких противоречий. Предшествующие декабри были очень тёплыми, нынешний декабрь будет неоднородным по температурному режиму, но при среднемесячном соединении мы ожидаем, что будет около нормы, однако заметно холоднее, чем целый ряд предшествующих декабрей, — пояснил метеоролог.

По прогнозу Вильфанда, первый месяц зимы на азиатской территории будет не только более суровым к предшествующим декабрям, но и по отношению к обычным, климатическим значениям. Особенно низкие температуры ожидаются на юге Западной Сибири — в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае. Начало декабря будет очень морозным в центральных регионах Красноярского края, Иркутской области. Это касается и Якутии, где столбики термометров покажу 40–45 градусов мороза. По его словам, в московском регионе ситуация обстоит по-другому.

— Существует вероятность оттепели на следующей неделе. Дневные температуры к среде-четвергу будут приближаться к нулевой отметке. Тут есть область высокого давления к востоку от Москвы, и, насколько стационарен будет этот антициклон, от этого и будет зависеть, насколько долго тепло продлится, — добавил Вильфанд.

Ранее Лайф писал, что с 1 декабря в Москве будет повышаться атмосферное давление, однако температурный фон будет по-прежнему низкий — до минус 10 в ночные часы и до 5 градусов мороза — в дневные.