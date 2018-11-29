В Роспотребнадзоре заявили, что в России остановили распространение ВИЧ

Если пять лет назад рост числа заболевших составлял 13% в год, то теперь удалось добиться отрицательных значений.

Россия остановила распространение заболеваемости ВИЧ-инфекцией и имеет отрицательные цифры прироста по результатам 10 месяцев этого года. Об этом заявила РИА "Новости" глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, это произошло на фоне значительного увеличения числа граждан, обследованных на инфекцию.

— Российская Федерация ведёт системную, планомерную работу по снижению количества случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией. Так, в России утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции, и как результат комплекса мер значительно замедлено распространение заболевания по стране, — рассказала Попова.

Она сообщила, что темп прироста заболеваемостью ВИЧ снизился с 13% в 2013 году до минус двух процентов в 2018 году.

Попова добавила, что Россия — одно из немногих государств, где происходит персональный учёт каждого выявленного ВИЧ-инфицированного. Такой строгий контроль не позволяет потерять ни одного пациента, в отличие от ряда зарубежных стран, включая европейские. Там оценка ситуации ведётся по узким эпидемиологическим исследованиям.

Ранее же сообщалось, что, по данным из доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия, Украина и Белоруссия стали лидерами по числу новых случаев заражения ВИЧ среди стран Европы по итогам 2017 года.