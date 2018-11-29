ОНФ спросит молодых родителей о необходимых мерах господдержки

При этом почти половина россиян, ожидающих пополнения в семействе, даже не слышала а наличии региональных выплат при рождении ребёнка.

Общероссийский народный фронт проведёт опрос с целью выяснить у молодых родителей, в каких мерах господдержки они больше всего нуждаются при рождении ребёнка. Об этом на проходящем в Москве съезде ОНФ рассказала модератор площадки "Демография", гендиректор организации "Выбор родителей" Татьяна Буцкая.

Она подчеркнула, что такой мониторинг полезен и тем, что он покажет, на какой стадии решения находятся ранее выявленные проблемы.

— Наша цель — с помощью опроса выяснить у молодых родителей, в каких мерах государственной поддержи — льготах и пособиях — они больше всего нуждаются при рождении ребёнка, а какая соцподдержка им, возможно, не требуется, — комментирует Буцкая.

Отметим, что в преддверии съезда эксперты ОНФ опросили беременных россиянок и молодых родителей, чтобы выяснить уровень их осведомлённости о полагающихся им пособиях. Оказалось, что почти половина из них (47%) даже не слышала о наличии региональных выплат при рождении ребёнка, около 40% посетовали на недостаточное количество информации о них, а 29% было сложно в ней разобраться. Каждая третья женщина при этом заявила, что так и не получила пособие за раннюю постановку на учёт в женскую консультацию. Ещё 13% не знали о такой возможности, а почти 7% женщин сочли, что сумма слишком маленькая, и не стали даже подавать документы.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин сократил вдвое срок решения о выдаче сертификата на маткапитал, подписал закон об отпуске многодетным работникам в удобное для них время, а также поручил снизить ставки по ипотеке для семей с детьми на Дальнем Востоке.