Россиянку Марию Бутину отказались переводить из одиночной камеры

Окружной суд в Вашингтоне отказался переводить россиянку Марию Бутину из одиночной камеры на общие условия. Судья Таня Чуткан объяснила отказ тем, что адвокаты обвиняемой в "незаконной работе на иностранное правительство" якобы не предоставили все необходимые доказательства в поддержку своей просьбы.

Адвокаты Бутиной заявили, что россиянка провела в одиночной камере уже 67 дней. Из-за этого у неё участились приступы клаустрофобии. В связи с ухудшением состояния Марии Бутиной адвокаты попросили перевести её в общую камеру.

Напомним, россиянку Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года. Женщину обвинили в "работе на иностранное правительство".