В КБР ликвидировали трёх экстремистов, готовивших убийства силовиков

Когда машины злоумышленников хотели остановить, они открыли стрельбу из автоматов.

В Кабардино-Балкарии ликвидированы три члена религиозно-экстремистской организации, которые готовились совершить убийства бизнесменов и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

— ФСБ совместно с органами полиции в Майском районе Кабардино-Балкарии пресечена деятельность членов религиозно-экстремистской ячейки, планировавшей убийства сотрудников правоохранительных органов и крупных предпринимателей КБР, — отметили там.

В ФСБ рассказали, что три преступника были ликвидированы, так как оказали сопротивление при задержании. Один был задержан.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия". Там рассказали подробности случившегося. Злоумышленники передвигались на ВАЗ-2107. Они не подчинились требованиями силовиков и открыли по ним стрельбу из автоматов. После чего был открыт ответный огонь.

Ранее в Томской области пресекли деятельность группы, финансировавшей боевиков ИГИЛ.