"Показать своё лицо". В ВМС Украины объяснили провокацию в Керченском проливе

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко объяснил, зачем Киев устроил провокацию в Керченском проливе. По его словам, Киев направил свои корабли в закрытую акваторию России, чтобы "показать свое лицо" и то, на что "способны эти катера".

— Мы должны были показать... свое лицо в Керченском проливе и Азовском море, и показать, на что способны эти катера, — приводит слова Воронченко УНИАН.

Он убежден, что Киев не утратил свои корабли, которые после провокации и нарушения российской границы были задержаны. Воронченко убежден, что Украина их освободит.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Чёрном море. Требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда проигнорировали и продолжали совершать опасные манёвры. Позже ФСБ сообщила о задержании кораблей-нарушителей. Украинские моряки были арестованы на два месяца.