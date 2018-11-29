Эксперты рассказали, как принять квартиру в новостройке и не прогореть

Согласно Гражданскому кодексу РФ, в течение трёх лет покупатель имеет право заявить о своих требованиях по качеству квартиры.

Директор департамента управления проектами, аналитики и консалтинга компании "Метриум" Наталья Сазонова дала советы, как принять квартиру в новостройке и не прогореть. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ЦИАН.

По словам Сазоновой, на приёмку квартиры можно пригласить специалиста-строителя. Менеджер застройщика не должен уверять, что допуск получает только собственник.

— Если застройщик всё же будет препятствовать доступу (что незаконно), то стоит оформить доверенность на приёмщика с правом представления интересов дольщика. Тогда продавец точно не сможет отказать, — говорит она.

Стоимость такого инспектирования начинается от пяти тысяч рублей.

Эксперт отмечает, что собственник может отказаться от приёмки квартиры, к примеру, если в доме отсутствует отопление или горячая вода. Может быть и такое, что в квартире без отделки обнаружена трещина в стене. В таком случае дольщик имеет полное право расторгнуть договор.

Ещё одним примечательным советом является то, что, даже если вы подписали акт и обнаружили, что, к примеру, у вас не работают розетки, от застройщика нужно требовать исправления недостатка.

— Согласно Гражданскому кодексу, в течение трёх лет покупатель имеет право заявить о своих требованиях по качеству квартиры. Кроме того, действует гарантия от застройщика — пять лет на конструкции здания и три года — на инженерно-техническое оборудование, — резюмировала Сазонова.