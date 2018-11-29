"Слабый человек". Трамп объяснил, почему экс-адвокат Коэн дал ложные показания

По словам президента США, его бывший правозащитник врёт для того, чтобы получить меньший срок.

Американский лидер Дональд Трамп объяснил, почему соврал его бывший адвокат Майкл Коэн, который сегодня, 29 ноября, признался в том, что дал ложные показания конгрессу о проекте строительства здания Трампом в России.

— Он слабый человек, и он пытается получить гораздо меньший срок. Поэтому он врёт о проекте, о котором все знали, — заявил президент.

По словам Трампа, проект не был реализован, а он сам мог заниматься и своим бизнесом во время предвыборной кампании.

Отметим, что Коэн в суде заявил, что переговоры о проекте в России шли до июня 2016 года, что также обсуждал с американским лидером поездку в Россию, а на слушаниях в конгрессе говорил неправду из соображений лояльности.