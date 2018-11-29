Кремль не получал официальной информации об отмене встречи Путина и Трампа

Американский президент назвал причиной этой отмены ситуацию после инцидента в Чёрном море.

В Кремле не получали официальной информации от Белого дома об отмене встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Аргентине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем, — сказал Песков.

Он добавил, что, если встреча отменится, у Владимира Путина "будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита".

Напомним, ранее Дональд Трамп в Twitter сообщил о том, что из-за инцидента в Чёрном море между Россией и Украиной отказывается встретиться с Владимиром Путиным. Он добавил, что эта встреча может состояться, когда ситуация будет разрешена.