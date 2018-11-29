Трамп заявил об отмене его встречи с Путиным на G20

Американский лидер отметил, что готов вернуться к этому вопросу, когда будет разрешена ситуация вокруг последнего инцидента в Чёрном море.

Президент США Дональд Трамп отменяет свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине. Об этом он написал в Twitter.

— Исходя из того факта, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России, я решил, что будет лучше для всех заинтересованных сторон, если моя ранее запланированная в Аргентине встреча с президентом Владимиром Путиным будет отменена, — написал Трамп в Twitter.

....in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2018

Он добавил, что хотел бы провести вновь значимую встречу на высшем уровне, "как только эта ситуация будет разрешена".

Напомним, сообщения о том, что Трамп может отказаться от встречи с Путиным в Аргентине, появились накануне. В Кремле такую информацию не подтвердили, отметив, что подготовка встречи продолжается.

Предполагалось, что она пройдёт 1 декабря примерно в 17:30 мск и продлится около полутора часа.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева в РФ расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов, а также всех моряков, которые на них находились.