В Константинополе рассказали о проведении собора на Украине в декабре

Патриарх константинопольский Варфоломей заявил, что "объединительный собор" церкви на Украине состоится в декабре этого года. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

— Патриарх Варфоломей сказал, что собор состоится в декабре, а сегодня на Синоде они обсуждали уставные и организационные вопросы проведения собора, — цитирует агентство слова Гаврилова.

При этом отмечается, что никакой конкретной даты патриарх не называл. А в ходе прошедшей встречи священнослужителей и МАП обсуждались только вопросы с документами. В частности, проект Конституционной хартии украинской церкви.

Ранее собор переносился уже дважды. Это при том, что в Киеве рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии. Однако его вручают только предстоятелю "объединённой" церкви, которого и выбирают на объединительном соборе.

В РПЦ решение о предоставлении автокефалии неканонической церкви назвали расколом и объявили о разрыве общения с константинопольским патриархатом.