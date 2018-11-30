Флойда Мейвезера оштрафовали за рекламу криптовалют

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения Флойду Мейвезеру и DJ Khaled за то, что они скрыли доходы от рекламы инвестиций в криптовалюты. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По информации комиссии, Флойд Мейвезер не уведомил о получении рекламных денег от трёх компаний, в том числе 100 тысяч долларов от Centra Tech Inc.

Другой участник процесса — DJ Khaled — от этой же компании получил 50 тысяч долларов. Сообщается, что они оба рекламировали криптовалюты на своих страницах в социальных сетях.

Отмечается, что оба фигуранта решили не оспаривать и не соглашаться с обвинениями, а просто выплатить штрафы и проценты. Для Мейвезера эта сумма составила в общей сложности 614 тысяч долларов, DJ Khaled выплатит 152 тысячи.

Кроме того, боксёр в течение трёх лет не будет рекламировать ценные бумаги, криптовалюты и подобное, для продюсера этот срок составит два года.

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