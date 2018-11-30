В Хабаровском крае заступили на боевое дежурство новейшие ЗРК С-400 "Триумф"

Зенитно-ракетные комплексы С-400 заступили на боевое дежурство в Хабаровском крае Восточного военного округа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.

По сведениям Минобороны, военнослужащие Хабаровского края обучались работе с зенитно-ракетными комплексами С-400 "Триумф" с лета. Личный состав расчётов изучил порядок и основные принципы работы узлов и агрегатов комплекса, а также на полигоне Капустин Яр в Астраханской области выполнил успешные ракетные пуски.

Днём ранее Лайф рассказывал, что в Крыму заступил на боевое дежурство уже четвёртый дивизион ЗРК С-400.