В Хабаровском крае заступили на боевое дежурство новейшие ЗРК С-400 "Триумф"

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В Хабаровском крае заступили на боевое дежурство новейшие ЗРК С-400 "Триумф"

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Зенитная ракетная система С-400. Фото: Минобороны РФ

Зенитно-ракетные комплексы С-400 заступили на боевое дежурство в Хабаровском крае Восточного военного округа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.

По сведениям Минобороны, военнослужащие Хабаровского края обучались работе с зенитно-ракетными комплексами С-400 "Триумф" с лета. Личный состав расчётов изучил порядок и основные принципы работы узлов и агрегатов комплекса, а также на полигоне Капустин Яр в Астраханской области выполнил успешные ракетные пуски.

Днём ранее Лайф рассказывал, что в Крыму заступил на боевое дежурство уже четвёртый дивизион ЗРК С-400.

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