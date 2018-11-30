Мосгорсуд отклонил жалобы на арест Кокорина и Мамаева

Кассационные жалобы на арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева отклонены Мосгорсудом. Об этом сообщает РИА "Новости.
— Суд отказался передавать кассационные жалобы на рассмотрение президиума, — отметили в суде.
Напомним, по данным следствия, 8 октября Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Спустя всего час в одном из столичных кафе у них произошёл конфликт с чиновником из Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным. Лайф публиковал кадры из ресторана, на которых видно, что Кокорин взял стул и ударил Пака по голове.
Все четверо участников нападений были арестованы.
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