Мосгорсуд отклонил жалобы на арест Кокорина и Мамаева

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Мосгорсуд отклонил жалобы на арест Кокорина и Мамаева

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Павел Мамаев (слева), Александр Кокорин. Фото: © РИА Новости/Михаил Киреев

Кассационные жалобы на арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева отклонены Мосгорсудом. Об этом сообщает РИА "Новости.

— Суд отказался передавать кассационные жалобы на рассмотрение президиума, — отметили в суде.

Напомним, по данным следствия, 8 октября Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Спустя всего час в одном из столичных кафе у них произошёл конфликт с чиновником из Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным. Лайф публиковал кадры из ресторана, на которых видно, что Кокорин взял стул и ударил Пака по голове.

Все четверо участников нападений были арестованы.

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