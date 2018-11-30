Ещё один шаг в небытие. В Совфеде оценили запрет Украины на въезд мужчинам из РФ

Сенатор Широков сожалеет, что жителям Незалежной досталось правительство, которое делает всё, чтобы разорвать историческое единство с Россией.

Решение Украины запретить российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет въезжать на свою территорию — это ещё один из шагов, которые ведут власти Киева в небытие. Об этом Лайфу сказал член Комитета Совета Федерации России Анатолий Широков.

— Остаётся только сожалеть, что такой прекрасной стране, как Украина, досталось такое правительство. Которое делает всё, чтобы разорвать наше историческое единство, идёт на самые рискованные поступки. В этом смысле запрет въезда теперь — это лишь один из тех шагов, которые негативно отражаются на российско-украинских отношениях, но одновременно это и один из тех шагов, которые ведут киевский режим в небытие, — поясняет Широков.

При этом сенатор не исключает, что рано или поздно этот режим рухнет. После этого, по мнению Широкова, исторические связи между народами России и Украины возобладают и отношения наладятся.

Как уже сообщал Лайф, власти Украины запретили въезд в страну мужчинам — гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет. На всех пропускных пунктах организованы усиленные меры контроля.