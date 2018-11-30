Захарова заявила, что Порошенко втягивает Украину в очередную авантюру

Силовики получили исключительные полномочия, вплоть до применения силы без суда и следствия.

Президент Украины Пётр Порошенко втягивает страну в авантюру, которая будет чревата катастрофическими последствиями. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала решение Киева ввести в стране военное положение после инцидента в Чёрном море.

— Предупреждаем западных кураторов о крайней опасности этой затеи Порошенко, который в таком отчаянном стремлении сохранить за собой власть втягивает страну в очередную авантюру, которая чревата катастрофическими последствиями для самой Украины и в целом европейской безопасности, — сказала Захарова.

Она призвала ООН, ОБСЕ, Совет Европы, другие международные организации обратить внимание на то, что на Украине есть угроза раскручивания силового сценария перед выборами президента, назначенными на весну следующего года.

— Украинские силовики наделяются исключительными полномочиями, вплоть до применения силы без суда и следствия, что само по себе представляет серьёзную угрозу разрастанию гражданского конфликта по всей территории страны, — сказала Захарова.

Она особо отметила, что военное положение введено для регионов, где проживают русскоговорящие граждане, которые не поддерживают действия Киева.

Напомним, в связи с военным положением сегодня запретили въезд на Украину российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.