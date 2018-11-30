В Москве задержан сын Игоря Талькова

Читайте также

В Москве задержан сын Игоря Талькова

7737

Игорь Тальков-младший. Фото: ©РИА Новости/Виталий Белоусов

Сообщается, что 37-летний мужчина попался пьяным за рулём внедорожника, но отказался от медосвидетельствования.

В Москве полиция задержала сына советского и российского певца Игоря Талькова. Как сообщает Mash, Игорь Тальков — младший находился за рулём в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что 37-летний мужчина ехал на внедорожнике. Ему предложили пройти медосвидетельствование, однако он отказался.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возобновил расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова. Им занялось ГУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Адвокат вдовы Талькова нашла возможность возобновить дело, несмотря на срок давности.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×