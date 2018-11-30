В Москве задержан сын Игоря Талькова

В Москве полиция задержала сына советского и российского певца Игоря Талькова. Как сообщает Mash, Игорь Тальков — младший находился за рулём в нетрезвом состоянии.
Отмечается, что 37-летний мужчина ехал на внедорожнике. Ему предложили пройти медосвидетельствование, однако он отказался.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возобновил расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова. Им занялось ГУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Адвокат вдовы Талькова нашла возможность возобновить дело, несмотря на срок давности.
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