В МИД РФ не верят, что Трамп отменил встречу с Путиным из-за керченских событий

Захарова не исключает, что истинной причиной для этого послужила внутриполитическая ситуация в самих Штатах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 из-за внутриполитической ситуации в Штатах.

— Публично мы слышали именно такое объяснение, мы его приняли к сведению. Является ли это реальностью? Мне кажется, что всё-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США, — отметила Захарова на брифинге.

Дипломат отмечает, что именно ситуация внутри политики Штатов всегда доминирует при принятии решений Вашингтоном. Более того, отношения России с другими странами стали для Вашингтона заложником внутриполитической борьбы в США, подытожила Захарова.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа должна была состояться 1 декабря в ходе саммита G20 в Аргентине. Однако 29 ноября Трамп в "Твиттере" написал, что отменяет переговоры. Отмечалось, что это из-за ситуации в Керченском проливе, где ВМС Украины устроили провокацию и нарушили российскую границу.