"Притяженье народов упруго". Шнуров написал песню про закрытие границы Украины

Певец Сергей Шнуров стихотворением прокомментировал решение властей Украины запретить въезд российских мужчин в эту страну. Своё произведение музыкант опубликовал традиционно в Instagram.
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Дорогие мои киевляне, К вам попасть сложно, как на Парнас, Но взаимное наше влиянье, Никуда не исчезнет от нас. Притяженье народов упруго, И в две тысячи сотом году, Будем слушать, как прежде друг друга, Веру Брежневу и Лободу. Это будет не в эту, не в среду, На границе замочки висят. Я к вам как-нибудь точно приеду, Когда будет мне за шестьдесят.
В нём Шнуров выражает уверенность, что взаимное влияние России и Украины никуда не денется, "притяженье народов упруго".
Певец отмечает, что когда-нибудь обязательно съездит в соседнюю страну, но, возможно, когда ему будет за 60 лет. Последнее связано с ограничением, которое Киев установил для посещения страны российскими мужчинами. Пускать их не будут в возрасте от 16 до 60 лет.
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