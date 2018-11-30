"Притяженье народов упруго". Шнуров написал песню про закрытие границы Украины

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"Притяженье народов упруго". Шнуров написал песню про закрытие границы Украины

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Сергей Шнуров. Фото: instagram/shnurovs

Певец пообещал, что посетит соседнюю страну после того, как ему исполнится 60 лет.

Певец Сергей Шнуров стихотворением прокомментировал решение властей Украины запретить въезд российских мужчин в эту страну. Своё произведение музыкант опубликовал традиционно в Instagram.

В нём Шнуров выражает уверенность, что взаимное влияние России и Украины никуда не денется, "притяженье народов упруго".

Певец отмечает, что когда-нибудь обязательно съездит в соседнюю страну, но, возможно, когда ему будет за 60 лет. Последнее связано с ограничением, которое Киев установил для посещения страны российскими мужчинами. Пускать их не будут в возрасте от 16 до 60 лет.

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