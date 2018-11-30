Ошибочка вышла. В Аргентине Макрона не встретили в аэропорту — видео

Президенту Франции с супругой пришлось отправиться прямо к машине. По пути он пожимал руки сотрудникам аэропорта.

В аэропорту Буэнос-Айреса президента Франции Эмманюэля Макрона и его жену не встретили. Сделать это должна была вице-президент Аргентины Габриэла Микетти. Телеканалу Todo Noticias она заявила, что произошло недоразумение.

Микетти рассказала, что с коллегами ждала команды от службы протокола президента Франции. Только после специального знака вице-президент должна была отправиться встречать Макрона.

— Когда они дали нам указание, мы поняли, что президент уже садится в автомобиль, — посетовала Микетти.

Согласно кадрам на канале G20 на YouTube, Макрон из-за отсутствия встречающих сам напрямую направился к машине. По пути он пожал руку нескольким работникам различных служб.

Напомним, саммит "Большой двадцатки" продлится в Аргентине два дня, до завтра. Участие в нём примет и президент России Владимир Путин. Однако запланированная ранее его встреча с лидером США, похоже, не состоится.