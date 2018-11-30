"Икона стиля". Васильев вынес Бузовой "модный приговор"

По мнению известного телеведущего, ей удаётся проявлять фантазию и хороший вкус, но всё-таки оставаться в рамках обыденности.

Историк моды, стилист и телеведущий Александр Васильев считает современной иконой стиля Ольгу Бузову. Такую мысль он озвучил в интервью изданию КП.

По мнению эксперта, модный секрет звезды "Дома-2" заключается в том, что она проявляет свой вкус, не выбиваясь из рамок обыденности. То есть у поклонников Бузовой есть шанс подражать её стилю без особых затрат.

— Именно Бузова сегодня является отражением вкуса нашего народа и иконой стиля для него, — рассуждает Васильев. — Она близка и понятна. Не семи пядей во лбу, но и не дура. В меру вульгарная, но всё-таки держится в рамках. У неё во всём усреднённый стандарт. Образец обыденности. Её пример позволяет и другим девушкам, мечтающим прославиться, думать, что и они смогут стать звездой.

Ранее Лайф рассказывал, что проявления "народной любви" к Ольге Бузовой заполонили сайты объявлений. Картонные копии известной певицы, которые стали популярны после того, как представители "Пятёрочки" разрешили забирать их домой всем желающим, продаются на "Авито" и в соцсетях по цене до 10 000 рублей за штуку.