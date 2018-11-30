Туск заверил, что ЕС до конца года продлит санкции против России

По его мнению, Европа в этом вопросе проявляет единство, поэтому вопрос будет решён.

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз в декабре вновь продлит экономические санкции против России. Об этом он сказал на пресс-конференции в Аргентине перед саммитом "Большой двадцатки".

— Европа едина в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Именно поэтому я уверен, что ЕС в декабре продлит санкции против России, — сказал Туск.

Напомним, санкции ЕС действуют в отношении России с 2014 года. Они продлеваются каждые полгода и периодически пополняются и уточняются. Поводом для них послужили вступление Крыма в состав России, а также государственный переворот на Украине, в результате которого объявили о независимости от Киева восточные регионы этой страны, образовав ДНР И ЛНР.

США ранее призвали Европу к более "эффективным" санкциям против России.