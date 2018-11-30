В Аргентине во время саммита G20 произошло землетрясение

В Аргентине во время саммита "Большой двадцатки" произошло землетрясение. По данным местных СМИ, оно ощущалось в столице — Буэнос-Айресе, где и проходят основные мероприятия в рамках встречи.

Как сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре, магнитуда подземных толчков составляла 3.8. Эпицентр находился всего в 33 километрах от города.

Впрочем, по словам корреспондента Лайфа, который находится на саммите, подземные толчки там не ощущались.

Напомним, саммит G20 в Аргентине будет продолжаться два дня. На его полях президент РФ Владимир Путин проведёт также несколько личных встреч. Переговоры с лидером США Дональдом Трампом могут состояться только "на ногах". Американский президент накануне заявил, что полноценная встреча не состоится.