Ушаков заявил, что Путин и Трамп всё-таки поздоровались

Однако к этому приветствию свелись все контакты двух лидеров на саммите "Большой двадцатки".

Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп всё-таки поздоровались на саммите G20 в Аргентине. Об этом сообщил Лайфу помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Но при этом Ушаков отказался уточнять, как именно они поприветствовали друг друга — словами или пожали руки.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что приветствием всё и ограничилось. Общения лидеров не было.

Напомним, накануне Трамп заявил, что решил не встречаться с Владимиром Путиным из-за инцидента в Чёрном море с задержанием украинских моряков, нарушивших границу России.