Трамп надеется на скорую встречу с Путиным

В то же время он настаивает, что отменил встречу в Аргентине по единственной причине: из-за инцидента в Керченском проливе.

Американский лидер Дональд Трамп надеется на урегулирование ситуации в Керченском проливе и скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе встречи с японским премьером Синдзо Абэ на полях саммита G20.

— Нам не нравится то, что произошло... Никто этим не доволен. Но я надеюсь, что мы вскоре сможем урегулировать это, поскольку мы надеемся на встречу с президентом Путиным, — подчеркнул политик.

В то же время Трамп настаивает, что отменил встречу в Аргентине по единственной причине: из-за инцидента в Керченском проливе.

— То, что произошло с кораблями и моряками, — это и была причина, — резюмировал он.

Саммит G20 в Аргентине будет продолжаться два дня. На его полях президент РФ Владимир Путин проведёт также несколько личных встреч, но переговоры с лидером США Дональдом Трампом могут состояться только "на ногах", да и то не точно: в Белом доме не говорят ни да, ни нет.