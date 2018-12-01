43-й президент США, Джордж Буш — младший, прокомментировал смерть отца, Джорджа Буша — старшего. Он поблагодарил друзей и сограждан за соболезнования.

— Джеб, Нейл, Марвин, Дороти и я с грустью сообщаем о том, что после 94 выдающихся лет наш дорогой отец скончался. Джордж Буш — старший был человеком с сильнейшим характером и лучшим отцом, о котором сын или дочь могут мечтать. Вся семья Буш очень благодарна 41-му президенту за жизнь и любовь, за сострадание — тем, кто заботился об отце и молился за него, — говорится в сообщении Буша-младшего.

Напомним, 41-й президент США Джордж Буш — старший ушёл из жизни в возрасте 94 лет. Как уточнил представитель семьи, политик скончался вечером 30 ноября (около 7:00 1 декабря мск). Ранее, в апреле 2018 года, умерла его супруга Барбара.