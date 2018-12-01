Пьяный украинец насмотрелся телевизора и заявил о нападении российского спецназа

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Пьяный украинец насмотрелся телевизора и заявил о нападении российского спецназа

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Кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"

Мужчину нашли спустя несколько часов после звонка. Он не смог внятно объяснить причину своего поступка.

Жителя Сумской области задержали за то, что тот сообщил о "нападении российского спецназа на Украину". Об этом рассказали в региональном главке Нацполиции.

Как выяснилось, мужчина позвонил на линию 102 и рассказал, что границу Украины пересёк спецназ России, после чего на место были отправлены все оперативные службы полиции и других силовых органов. Однако тревога оказалась ложной.

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Несколько часов спустя, когда украинские правоохранители установили личность звонившего, он не смог внятно объяснить причину своего поступка. Говорил только, что был пьян и "пересмотрел" телевизор.

Напомним, с 28 ноября в десяти регионах Украины, в том числе и в Сумской области, действует военное положение. В связи с этим в страну запрещён въезд российским мужчинам от 16 до 60 лет. Как писал Лайф, ранее в Верховной раде предложили не пускать на Украину и россиянок.

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