Пьяный украинец насмотрелся телевизора и заявил о нападении российского спецназа

Мужчину нашли спустя несколько часов после звонка. Он не смог внятно объяснить причину своего поступка.

Жителя Сумской области задержали за то, что тот сообщил о "нападении российского спецназа на Украину". Об этом рассказали в региональном главке Нацполиции.

Как выяснилось, мужчина позвонил на линию 102 и рассказал, что границу Украины пересёк спецназ России, после чего на место были отправлены все оперативные службы полиции и других силовых органов. Однако тревога оказалась ложной.

Несколько часов спустя, когда украинские правоохранители установили личность звонившего, он не смог внятно объяснить причину своего поступка. Говорил только, что был пьян и "пересмотрел" телевизор.

Напомним, с 28 ноября в десяти регионах Украины, в том числе и в Сумской области, действует военное положение. В связи с этим в страну запрещён въезд российским мужчинам от 16 до 60 лет. Как писал Лайф, ранее в Верховной раде предложили не пускать на Украину и россиянок.