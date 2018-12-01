В Верховной раде предложили не пускать на Украину и россиянок

Член Комитета Верховной рады по вопросам национальной обороны и безопасности, депутат "Народного фронта" Андрей Тетерук назвал решение запретить въезд в страну мужчинам с гражданством России половинчатым. Политик в эфире телеканала "Прямой" заявил, что запрет нужно расширить и на россиянок.

— Мы можем только приветствовать такую инициативу, и мы рады, что БПП (Блок Петра Порошенко) поддержал инициативу, которую "Народный фронт" инициировал ещё в апреле 2017 года. Мы выступали за введение визового режима с РФ, и, по нашему мнению, это значительно усилит ситуацию с безопасностью страны. Вместе с тем я не могу не удивляться половинчатым решениям... — заявил народный избранник.

Утром 30 ноября глава Госпогранслужбы Украины заявил, что в связи с военным положением въезд в страну мужчинам — гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет запрещён. По словам Петра Порошенко, мера призвана перекрыть возможности российским агентам проводить в стране различные операции.