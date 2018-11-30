Порошенко объяснил, почему Украина запретила въезд российских мужчин

Власти соседней страны опасаются, что у них будут образовываться некие "отряды частных армий".

Российским мужчинам запретили въезд на территорию Украины, чтобы Москва не могла провести в соседней стране некие операции. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко.

—… с тем чтобы Российская Федерация не сформировала отряды "частных" армий в Украине, которые фактически являются представителями российских вооружённых сил. Чтобы не дать россиянам провести операции, которые они планировали ещё в 2014-м, — говорится в сообщении Порошенко в Twitter.

Напомним, въезд на Украину запрещён для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Сделано это в рамках военного положения, введённого в стране 28 ноября, однако сроки действия запрета не называются.

Решение о введении военного положения было принято после инцидента в Керченском проливе в воскресенье, 25 ноября. Три украинских судна незаконно пересекли границу с Россией, за что были задержаны Погранслужбой ФСБ РФ. Все находившиеся на них граждане Украины были взяты под стражу. Они переправлены в столичное СИЗО.