Группа IC3PEAK сообщила, что её участники задержаны в Новосибирске

Участники музыкальной группы IC3PEAK сообщили, что они задержаны в Новосибирске сразу после прибытия в город. Об этом сообщается на странице группы в соцсети "ВКонтакте".

— Мы задержаны в Новосибирске при выходе из вагона поезда. Основания для задержания не установлены. На Колю насильно надели наручники и потащили в отделение. Находимся в линейном отделе, станция Новосибирск главный, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что концерт IC3PEAK в Новосибирске был отменён. Об этом заявляли в клубе "Подземка", где сегодня должно было состояться мероприятие.

27 ноября у группы был запланирован концерт в Перми, но он также отменён.