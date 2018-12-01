Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша — старшего

Президент РФ отметил, что тот сделал многое для укрепления российско-американского сотрудничества.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента США Джорджа Буша — старшего. Российский лидер назвал его выдающимся человеком, всю жизнь верно служившим своей стране.

— Ушёл из жизни выдающийся человек, всю жизнь верно служивший своей стране — с оружием в руках в годы войны и на высоких государственных должностях в мирное время, — говорится в телеграмме, адресованной Джорджу Бушу — младшему, также бывшему президенту США.

Владимир Путин отметил, что Буш-старший возглавлял США на одном из важнейших этапов мировой истории. Он показал мудрость и дальновидность в политике, старался принимать взвешенные решения.

— Осознавая значимость конструктивного диалога между двумя крупнейшими ядерными державами, Джордж Буш — старший многое делал для укрепления российско-американского сотрудничества по вопросам международной безопасности, — подчеркнул президент РФ.

Владимир Путин рассказал, что однажды встречался с Джорджем Бушем — старшим. Он организовал встречу российского лидера со своим сыном в своей усадьбе в Кеннебанкпорте.

Напомним, Буш-старший ушёл сегодня из жизни на 95-м году жизни. Он занимал пост президента в 1989–1993 годах. У него пятеро детей, 17 внуков, восемь правнуков. Он пережил свою супругу, которая умерла в апреле 2018 года на 93-м году жизни.