"Помаши ручкой, что ли". Появилось видео из VIP-камеры члена банды Цапков

Из обстановки — два мягких дивана и кресло, выполненные в светлых тонах. А в руках участника кущёвской резни — мобильный телефон.

Появилось видео из VIP-камеры члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза, ранее назвавшего фотошопом снимки, на которых он ест крабов, красную икру и жарит шашлыки в колонии строгого режима. Кадры говорят о том, что осуждённый на 20 лет участник кущёвской резни всё же пользовался некоторыми привилегиями.

На ролике Цеповяз сидит с другими заключёнными в комнате с ярко-голубыми стенами, окна прикрывают синие жалюзи. Из обстановки — два мягких дивана и кресло, выполненные в светлых тонах, комод, ЖК-телевизор, вентилятор и посуда. К слову, один из "тюремных пиров" цапка снят именно в этой "камере".

— Ремонтик такой отделали, чтоб дышалось легче, — говорит голос за кадром. — Помаши ручкой, что ли.

Цеповяз выполнил просьбу "оператора" и помахал в камеру, держа в руке мобильный телефон, которого, к слову, не разрешается иметь заключённым колонии строгого режима.

Ранее в Сеть попали снимки, на которых Цеповяз ест крабов, красную икру и жарит шашлыки в тюремной одежде. По словам члена банды Цапков, некоторые якобы были сделаны в день открытых дверей, а остальные — фотошоп.