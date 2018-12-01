Путин позавтракал с Меркель в отеле — видео

Президент РФ Владимир Путин сегодня перед началом официальных мероприятий в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе провёл рабочий завтрак с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как сообщает РИА "Новости", лидеры двух государств встретились в отеле Alvear Palace, в котором остановился президент России. Завтрак прошёл без прессы.
Отмечается, что Владимир Путин поинтересовался дальнейшими планами Ангелы Меркель в рамках саммита.
Напомним, что канцлер Германии прибыла на встречу в Буэнос-Айресе с большим опознанием. Её самолёт пришлось развернуть уже в полёте из-за неполадок, и она добиралась до Аргентины обычным рейсом.
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