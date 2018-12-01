Путин встретился с Эрдоганом на полях саммита G20

Ранее предполагалось, что именно в это время сегодня в Аргентине состоится встреча Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом.

Президент РФ Владимир Путин встретился сегодня в Буэнос-Айресе на полях саммита G20 c турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Российский лидер в начале встречи напомнил о недавнем завершении прокладки морской части "Турецкого потока" и отметил, что Анкара ещё раз подтвердила свою надёжность как партнёра.

— И это в интересах наших национальных экономик, интересах энергобезопасности всей Европы, — отметил Путин.

Он добавил, что у двух стран много других направлений сотрудничества. И товарооборот растёт стабильно. Реджеп Эрдоган в свою очередь отметил, что рад ещё одной возможности провести переговоры, и предложил вскоре провести полноформатную встречу на высшем уровне.

Напомним, ранее предполагалось, что именно в это время сегодня в Аргентине состоится встреча Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом. Однако последний отказался её проводить, сославшись на ситуацию вокруг инцидента в Чёрном море с украинскими кораблями. Путин и Трамп ограничились рукопожатием на саммите.