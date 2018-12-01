"Рукопожатие было". В Кремле подтвердили приветствие Путина и Трампа на G20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил приветствие Владимира Путина и Дональда Трампа на G20, однако назвал это "вторичным элементом".

— Рукопожатие было. Поздоровались они или нет — это абсолютно неважно. Это вторичные элементы, на которые совершенно, наверное, не стоит обращать внимание. Речь идёт о том, что нужно было встретиться президентам двух стран, — цитирует Пескова РИА "Новости".

Напомним, в ходе первого дня саммита Владимир Путин и Дональд Трамп всё-таки поздоровались. В Кремле отметили, что для планирования новой встречи лидеров необходим обоюдный настрой. А сам Трамп заявил, что ждёт "надлежащего времени" для переговоров.