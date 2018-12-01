Песков высказался о возможности новой встречи Путина и Трампа

Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа невозможно планировать с одной стороны, необходим обоюдный настрой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Про его словам, пока новых бесед президентов нет в планах и Москва сожалеет, что на неопределённое время откладывается обсуждение важных вопросов.

— Дело в том, что эту согласованную встречу (на G20) принял решение отложить президент Трамп. Соответственно, мы достаточно терпеливая страна, мы, конечно, ждём, когда необходимые условия для следующего изменения решения президента созреют, — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, в ходе саммита G20 должна была состояться встреча Трампа с Владимиром Путиным, однако американский лидер объявил о её отмене. В ходе первого дня саммита лидеры всё-таки поздоровались, однако не уточняется, как именно они поприветствовали друг друга — словами или пожали руки. А сам Трамп заявил, что ждёт "надлежащего времени" для переговоров.