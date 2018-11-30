Трамп ждёт "надлежащего времени" для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным "в надлежащее время", а сейчас он "просто не может в этом участвовать" из-за ситуации в Керченском проливе.

— Я встречусь с ним в надлежащее время, — цитирует слова Трампа в "Твиттере" корреспондент радиостанции "Голос Америки" Стив Херман.

Напомним, в ходе саммита G20 должна была состояться встреча Трампа с Владимиром Путиным, однако американский лидер объявил о её отмене. В Кремле при этом отметили, что Владимир Путин готов к новым контактам с главой Белого дома.

В ходе первого дня саммита лидеры всё-таки поздоровались, однако не уточняется, как именно они поприветствовали друг друга — словами или пожали руки.