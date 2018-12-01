Во Франции на акции протеста вышли около 75 тысяч "жёлтых жилетов"

Наиболее масштабная демонстрация проходит в Париже, где полиция задержала более 180 человек.

В протестных акциях против повышения цен на бензин во Франции участвуют около 75 тысяч "жёлтых жилетов". Такие цифры приводит телеканал BFMTV со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Наиболее масштабная акция проходит в Париже, где полиция задержала более 180 демонстрантов. В ходе столкновений "жёлтых жилетов" с полицией ранения получили 80 человек. Силовики применяют слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие поджигают мусорные баки и автомобили, забрасывают камнями полицейских.

Ранее сообщалось о 107 задержанных и десяти пострадавших во время подавления беспорядков на Елисейских полях в Париже.