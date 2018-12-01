При освещении протестов в Париже пострадали 12 журналистов RT

В ходе освещения протестов "жёлтых жилетов" в Париже пострадали 12 журналистов телеканала RT и корреспондент ВГТРК. Отмечается, что все они в том числе попали под воздействие слезоточивого газа.

— У нас уже 12 человек пострадали на протестах во Франции. Резиновые пули, камни, слезоточивый газ. 12 только наших журналистов! — написала в "Телеграме" главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Также, по данным "Вести.ru", травмы и отравление слезоточивым газом во время репортажа с Елисейских полей получила корреспондент ВГТРК Дарья Григорова.

Напомним, 1 декабря в протестных акциях против повышения цен на бензин во Франции приняли участие около 75 тысяч "жёлтых жилетов". Наиболее масштабная акция проходит в Париже. Протестующие устраивают столкновения с полицейскими, забрасывают их камнями, поджигают мусорные баки и автомобили, в ответ силовики применяют слезоточивый газ.