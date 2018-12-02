Путин — о своём Aurus: Хорошая и очень удобная машина

Президент отмечает, что российским автомобилем интересуются также арабские партнёры и выражают желание купить.

Российский лидер Владимир Путин высоко оценил свой Aurus из проекта "Кортеж". В частности, глава государства считает его хорошо собранным и очень удобным.

— Я за рулём лимузина не был. Я привык ездить на машине поменьше. Но очень хорошая машина, мне нравится, — сказал президент.

Более того, автомобилем, по словам главы государства, интересуются арабские партнёры.

— Они уже выражают желание купить. Поэтому, я думаю, мы это сделаем, я никаких проблем не вижу в этом, — сказал глава государства.

Автомобили "Кортеж" были разработаны российским ФГУП "НАМИ" для первых лиц государства. В линейку автомобилей, помимо лимузина, входят седаны, внедорожники и микроавтобусы. Основным эксплуатантом автомобилей является Федеральная служба охраны (ФСО), сотрудники которой пересели на отечественные машины в 2018 году.