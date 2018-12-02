Песков рассказал о визите Путина в Саудовскую Аравию в 2019 году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в следующем году глава государства собирается посетить Саудовскую Аравию.
— Пока конкретных сроков нет, это будет согласовываться, — заявил Песков корреспонденту ТАСС.
Ранее в Аргентине Владимир Путин обсудил нефтяную сферу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, куда президент России и наследный принц прибыли для участия в саммите G20.
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