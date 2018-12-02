В YouTube заявили, что Ариана Гранде "сломала интернет" своим новым клипом

Премьера клипа американской певицы Арианы Гранде на песню Thank U, Next набрала более 50 миллионов просмотров за сутки, установив при этом рекорд скорости набора этих самых просмотров, чем вызвала сбои в работе сервиса YouTube.
@ArianaGrande the thank u, next video was so good, it broke the internet (or at least delayed YouTube comments from posting for a bit).— Team YouTube (@TeamYouTube) November 30, 2018
Comments are still working on the video, they're just delayed! https://t.co/osq64npfpt
— Видео Арианы Гранде Thank You, Next было настолько хорошим, что сломало интернет (или, по крайней мере, несколько задержало публикацию комментариев), — шутят представители площадки.
Отмечается, что новая композиция певицы посвящена её бывшим возлюбленным, а в самом клипе были использованы видеоцитаты из фильмов "Дрянные девчонки", "Из 13 в 30", "Блондинка в законе" и "Добейся успеха". Кроме того, актёры из этих фильмов также снимались в клипе.
Ранее редакция Лайфа сообщала о том, что издание Billboard в этом году удостоило Ариану Гранде звания "Женщина года".
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