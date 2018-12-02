Во Франции могут ввести режим ЧП из-за уличных беспорядков

К такому решению призвали несколько полицейских профсоюзов с целью предотвратить повторение ситуации.

Правительство Франции может ввести режим чрезвычайного положения в связи с произошедшими накануне беспорядками. Об этом сообщил официальный представитель французского правительства Бенжамин Гриво в эфире радиостанции Europe1.

Как отмечается, к такому решению призвали несколько полицейских профсоюзов с целью предотвратить насилие и погромы на улице.

Гриво дал комментарий к этому сообщению и не исключил такой меры, заявив, что "все варианты рассматриваются".

Напомним, во Франции прошли массовые протесты против повышения цен на топливо. Число задержанных в ходе протестов в Париже увеличилось до 255.