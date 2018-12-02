В Тбилиси задержаны пятеро украинцев

В числе задержанных — грузинский военнослужащий, который воевал в украинском националистическом батальоне "Донбасс".

Пять граждан Украины задержаны минувшей ночью в гостинице "Альянс" в Тбилиси. Об этом сообщают грузинские СМИ.

В числе задержанных — грузинский военнослужащий, который воевал в украинском националистическом батальоне "Донбасс".

Задержанные прибыли в грузинскую столицу и поселились в гостинице 27 ноября. Министерство внутренних дел страны пока не комментирует задержание.

По словам Серго Чхетии — отца задержанного, его сын должен был принять участие в планируемой акции оппозиции в Тбилиси.