Порошенко заявил о "планах" России захватить Мариуполь и Бердянск

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Порошенко заявил о "планах" России захватить Мариуполь и Бердянск

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Пётр Порошенко. Фото: © РИА Новости/Николай Лазаренко

Украинский глава подчеркнул, что именно на Украине сейчас "решается будущее свободного мира".

Президент Украины Пётр Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что Россия якобы планирует захватить города Мариуполь и Бердянск, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым. Слова украинского лидера приводит его пресс-служба.

— Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины. Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск, — сказал Порошенко.

Ярким доказательством "намерений" России он назвал недавний инцидент в Керченском проливе.

Порошенко добавил, что именно на Украине сейчас "решается будущее свободного мира". И "в отличие от провокационного и подстрекательского" поведения Москвы Киев выступает "за политико-дипломатические средства урегулирования конфликта", подчеркнул президент Украины.

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