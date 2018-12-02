Порошенко заявил о "планах" России захватить Мариуполь и Бердянск

Украинский глава подчеркнул, что именно на Украине сейчас "решается будущее свободного мира".

Президент Украины Пётр Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что Россия якобы планирует захватить города Мариуполь и Бердянск, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым. Слова украинского лидера приводит его пресс-служба.

— Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины. Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск, — сказал Порошенко.

Ярким доказательством "намерений" России он назвал недавний инцидент в Керченском проливе.

Порошенко добавил, что именно на Украине сейчас "решается будущее свободного мира". И "в отличие от провокационного и подстрекательского" поведения Москвы Киев выступает "за политико-дипломатические средства урегулирования конфликта", подчеркнул президент Украины.