СМИ: Британская армия испугалась журналистов Первого канала

Сотрудников российского телеканала якобы заметили около забора с колючей проволокой по периметру штаб-квартиры, где они снимали сюжет.

Минобороны Великобритании разослало предупреждения на все британские военные базы после того, как журналист Первого канала Тимур Сиразиев и оператор Дмитрий Волков якобы пытались попасть на территорию штаб-квартиры 77-й бригады — киберподразделения армии Соединённого Королевства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на британские СМИ.

Как сообщается, сотрудников Первого канала якобы заметили около забора с колючей проволокой по периметру штаб-квартиры, где они снимали сюжет. О ситуации было доложено главе Минобороны Гэвину Уильямсону и британским руководителям разведывательных органов.

Войскам также приказали немедленно сообщать полиции, если кто-то заметит журналиста около военных объектов, но им запрещено вступать с ним в разговор.

В разосланном предупреждении также есть изображение пресс-карты Сиразиева, а также фотография с камер наблюдения автомобиля Toyota Avensis, на котором передвигался журналист.