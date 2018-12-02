В Новосибирске диггер спас восемь щенков, родившихся под бетонной плитой — видео

Первыми их заметили местные жители, но из-за узкого прохода между плитой вытащить роженицу и новорождённых никто не мог.

19-летний диггер Евгений Кочкин из Новосибирска спас восемь щенков и их мать, которая родила малышей под бетонной плитой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Первыми их заметили местные жители, но из-за узкого прохода между плитой вытащить роженицу и щенят никто не мог. Кочкину было непросто пролезть в тонкую щель. На спасение крох ушло около получаса.

Сначала спасли мать, затем уже и её детей. Сейчас с ними всё в порядке — их увезли на передержку.