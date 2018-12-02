"Большая проблема". Река Миасс в Челябинске окрасилась в кислотно-зелёный цвет

По данным областного Министерства экологии, туда попало вещество "уранин", но оно, как заверили в ведомстве, полностью безопасно для людей и окружающей среды.

Река Миасс в Челябинске окрасилась в кислотно-зелёный цвет. Как сообщает портал 74.ru, проблема кроется в том, что в неё попадают канализационные стоки.

По словам начальника управления просвещения Министерства экологии Челябинской области Виталия Безрукова, ничего страшного в том, что вода сменила цвет, нет.

Он отмечает, что в реку попал краситель "уранин" (используется для поиска утечек в трубах), но он безопасен для людей, животных и окружающей среды, однако то, что вещество попало в Миасс, — "это, конечно, в корне неправильно".

— Я отправлю туда специалистов, мы зафиксируем этот случай и будем разбираться с коммунальщиками. Это большая проблема и нужно её устранять, — сказал представитель Минэкологии области.