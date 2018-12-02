Посольство РФ в Лондоне возмутилось публикацией данных российских журналистов

Поведение британских властей дипломаты назвали частью общей кампании, направленной на то, чтобы мешать российским журналистам работать в стране.

В российском посольстве в Великобритании выразили возмущение публикацией данных журналистов Первого канала. Об этом говорится на официальном портале дипмиссии.

— Это в том числе ставит под угрозу безопасность российских граждан, не говоря уже о вопиющем нарушении принятых в цивилизованных странах норм, — сказано в заявлении.

Отмечается, что российская съёмочная группа профессионально выполняла свою работу и не нарушала никаких законов Великобритании. Кроме того, у Первого канала есть выданное властями страны официальное разрешение на осуществление журналистской деятельности.

Дипломаты выразили мнение, что поведение властей страны — часть общей политики, цель которой — создавать как можно больше препятствий работе российских СМИ.

— Многие наши журналисты жалуются на проблемы с визами, закрытие счетов в британских банках, сталкиваются с необоснованными многочисленными придирками контролирующих органов, — заявили в посольстве.

Как ранее сообщал Лайф, корреспондента Первого канала Тимура Сиразиева и оператора Дмитрия Волкова якобы заметили у штаб-квартиры 77-й бригады — киберподразделения армии Соединённого Королевства.

После этого Министерство обороны Великобритании разослало на все британские военные базы предупреждения. В них содержатся в том числе изображение пресс-карты Сиразиева и фотография с камер наблюдения автомобиля Toyota Avensis, на котором передвигался журналист.