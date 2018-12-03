Макрон попросил премьер-министра Франции встретиться с протестующими

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Макрон попросил премьер-министра Франции встретиться с протестующими

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Фото: © РИА Новости/Ирина Калашникова

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил премьер-министра страны Эдуара Филиппа встретиться с "жёлтыми жилетами" и главами политических партий для урегулирования ситуации с протестами против повышения цен на топливо.

Такая инициатива "отвечает стремлению властей вести диалог", сообщает агентство Франс-Пресс.

При этом дата предстоящей встречи неизвестна.

Напомним, беспорядки во Франции продолжаются с 17 ноября. В акциях протеста против повышения цен на топливо участвуют десятки тысяч человек. Большинство демонстрантов носят жёлтые светоотражающие жилеты.

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