Макрон попросил премьер-министра Франции встретиться с протестующими

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил премьер-министра страны Эдуара Филиппа встретиться с "жёлтыми жилетами" и главами политических партий для урегулирования ситуации с протестами против повышения цен на топливо.
Такая инициатива "отвечает стремлению властей вести диалог", сообщает агентство Франс-Пресс.
При этом дата предстоящей встречи неизвестна.
Напомним, беспорядки во Франции продолжаются с 17 ноября. В акциях протеста против повышения цен на топливо участвуют десятки тысяч человек. Большинство демонстрантов носят жёлтые светоотражающие жилеты.
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